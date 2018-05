Eine Studie zeigt, wie viel Wohnen im EU-Vergleich kostet. Quelle: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa

Die Menschen in Deutschland geben mehr Geld für Wohnen und Reisen aus als andere EU-Bürger. Das berichtet die Funke-Mediengruppe. Demnach fließen 26,8 Prozent der Konsumausgaben hierzulande in die Wohnung, inklusive Nebenkosten und Hausrat, wie das Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) errechnete.



Der EU-Durchschnitt liegt bei 21,3 Prozent. Höher als anderswo in Europa sind auch die Reiseausgaben: Sie machen in Deutschland 3,8 Prozent aus, im EU-Durchschnitt sind es 1,7 Prozent.