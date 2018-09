Michael Voigtländer: Leider nein. Die Mietpreisbremse hat sich bislang als relativ wirkungslos gezeigt. Wenn sie streng umgesetzt wird, könnte dies für einen Mietenstopp in vielen Städten sorgen. Dies ist aber nur auf den ersten Blick vorteilhaft für die Mieter, denn die Erfahrungen aus anderen Ländern zeigen, dass Vermieter hierauf mit weniger Instandsetzungen und vor allem einem Verkauf an Selbstnutzer reagieren. Das Baukindergeld wird in den angespannten Metropolen kaum reichen, um Eigentum zu erwerben, aber in ländlichen und strukturschwachen Regionen die Nachfrage steigern. Die Gefahr ist, dass hiermit langfristig der Leerstand auf dem Land gefördert wird.