Brand in Leipziger Mehrfamilienhaus. Quelle: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Leipzig ist gegen einen 32 Jahre alten Tatverdächtigen Haftbefehl erlassen worden. Der Mann aus Syrien wurde einem Haftrichter vorgeführt und dann in ein Gefängnis gebracht, so die Polizei.



Bei dem mutmaßlich vorsätzlich gelegten Feuer in der Nacht zu Karfreitag sind 16 Menschen verletzt worden. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde in der vierten Etage eine Leiche gefunden. In dem Haus lebten überwiegend Ausländer. Sie kamen andernorts unter.