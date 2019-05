"Wie diese Beschädigung verursacht wurde und wie das Flüssiggas in das Wohnanwesen gelangte, ist noch nicht abschließend geklärt", sagte Polizeisprecher Jürgen Krautwald. Am Montagmorgen hatten die Retter der Feuerwehr zwei Leichen in den Trümmern des Gebäudes in Rettenbach am Auerberg im Ostallgäu entdeckt.