Rechtschreibung in der Grundschule. Symbolbild

Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Der Aktionsrat Bildung sieht keine großen Bildungsunterschiede zwischen Stadt und Land in Deutschland. "Vielmehr geht der Trend hin zu eher quartiersbezogenen Unterschiedlichkeiten", heißt es in einem Gutachten.



Die Experten haben unter anderem untersucht, wie sich der Wohnort auf die Bildung auswirkt. Das Fazit: Einen simplen Stadt-Land-Gegensatz gibt es nicht. Zwar gebe es auf dem Land weniger Abiturienten, dafür sei aber das Angebot an Ausbildungsmöglichkeiten größer.