Das tut sehr weh, wenn man die Familie nur am Wochenende sehen kann. Clemens Rudolph aus Sachsen

In Dresden gibt es dieses Modell nicht. Die Familie von Clemens Rudolph muss weiter suchen. "Ich werde jetzt erstmal in eine WG in Dresden ziehen, und meine Familie bleibt in Oderwitz", sagt Clemens Rudolph. "Das tut sehr weh, wenn man die Familie nur am Wochenende sehen kann."