Kanzlerin Merkel (CDU) verspricht Anstrengungen für Wohnungsbau. Quelle: Michael Kappeler/dpa

Mit einem Bündel an Maßnahmen will die Bundesregierung die hohen Wohn- und Mietkosten dämpfen. "Wir wollen eine große Kraftanstrengung unternehmen, um unser Ziel von mehr Wohnungen zu erreichen", sagte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) nach dem Wohngipfel.



"Das ist eine der wichtigen sozialen Fragen." Mit dem Baukindergeld, Steuerabschreibungen für den Bau von Wohnungen und einer Offensive im sozialen Wohnungsbau will die GroKo erreichen, dass bis zu 1,5 Millionen Wohnungen gebaut werden.