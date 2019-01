Ein Obdachloser liegt in einem Eingang einer Kirche in Kreuzberg.

Quelle: Paul Zinken/dpa

Bereits zehn obdachlose Menschen sind in Deutschland in diesem Winter nach Recherchen der Bundesarbeitsgemeinschaft für Wohnungslosenhilfe auf der Straße gestorben. Hinzu komme ein weiterer Verdachtsfall, sagte Geschäftsführerin Werena Rosenke. Obdachlose seien unter anderem in Hamburg, Köln, Düsseldorf und Berlin erfroren.



Bund, Länder und Kommunen führten keine offiziellen Statistiken zu Kältetoten, sagte Rosenke. Die Organisation stütze sich bei ihrer Zählung auf Medienberichte.