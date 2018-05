Es fehlt oft nicht an Geld, sondern an Köpfen

"Fakt ist aber, dass das Schaffen von bezahlbarem Wohnraum ein großes Thema bleibt", heißt es aus der Konferenzgeschäftsstelle. Denn der Druck ist hoch: Laut Deutschem Mieterbund fehlen rund eine Million Wohnungen in Deutschland. Vor allem in Ballungsgebieten mangelt es an bezahlbarem Wohnraum für Menschen mit Durchschnittseinkommen. Zudem fordern Mieterschützer und Sozialverbände seit Jahren mehr Sozialwohnungen, doch die Milliardenhilfen vom Bund wirken noch nicht wie erhofft.