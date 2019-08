Berlin will ungeachtet heftiger Kritik den Anstieg der Wohnkosten mit einem Mietendeckel stoppen. "Wir wollen ein Stoppzeichen setzen gegen Spekulationen, für leistbare Mieten und eine soziale Stadt", sagte Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke).



Die Wohnungswirtschaft kündigte Widerstand gegen die Pläne in der Hauptstadt an. "Wir werden uns wehren", sagte der Präsident des Zentralen Immobilien-Ausschusses, Andreas Mattner. Er sprach von "Enteignung durch die Hintertür".