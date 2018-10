Dachausbau in einem Altbau in Berlin. Archivbild Quelle: Lothar Ferstl/dpa

Die Grünen fordern ein millionenschweres Förderprogramm für bezahlbaren Wohnraum. Mit einem staatlichen Zuschuss von rund 800 Millionen Euro in den nächsten drei Jahren sollen 100.000 Dächer ausgebaut sowie leerstehende Wohnungen und Häuser modernisiert werden.



Die Grünen-Fraktion will einen entsprechenden Antrag in die Etatberatungen für 2019 einbringen, berichtet die Funke Mediengruppe. Nach einer Studie der TU Darmstadt könnten allein durch Dachausbauten 580.000 Wohnungen entstehen.