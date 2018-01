Suchanzeige für eine "Bezahlbare Wohnung" in Frankfurt am Main. Quelle: dpa

Familien, die auf dem Marktplatz campen, Rentner, die vor ihrem Wohnblock in der Badewanne sitzen: In Fotos geronnene Zukunftsängste der Deutschen. Bilder, mit denen der Deutsche Caritasverband die krasse Wohnungsnot in Deutschland illustriert - zum Start der Kampagne "Jeder Mensch braucht ein Zuhause".