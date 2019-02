Die Grundsteuer berührt auch Mieter-Interessen: Häuser in Berlin.

Die geplante Reform der Grundsteuer stößt in der Immobilienwirtschaft auf Kritik. Der Spitzenverband der Wohnungswirtschaft GdW warnte vor einer "Bürokratie- und Streitwelle". Er sagte "eine in vielen Fällen starke Kostensteigerung gerade bei preiswert vermieteten Wohnungen in sonst teuren Lagen" voraus.



"Damit ziehen weitere dunkle Wolken für das bezahlbare Wohnen auf", sagte Präsident Axel Gedaschko. Künftig soll der Wert von Grundstücken und Gebäuden stärker berücksichtigt werden.