So muss etwa bei älteren Fernsehern die Smartphone-App geöffnet sein, weil Alexa nur die Handy-App steuert, nicht aber den Fernseher direkt. Der erhält seine Kommandos dann vom Smartphone. Das ist bei modernen Smart-TV anders. Die spricht Alexa direkt an. So hat die frühere Traditionsmarke Grundig, inzwischen bei einem türkischen Konzern untergeschlüpft, ihrem neuesten Fernseher eigens auf Alexa abgestimmte Module eingebaut. Bei anderen Smart-TVs muss die Kommunikation mit Alexa am Anfang etwas trainiert werden.