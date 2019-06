Im Vergleich zur SPD könnte es bei den Grünen derzeit kaum besser laufen. In den Umfragen liegen sie zum Teil schon vor der Union. Was ist ihr Geheimnis? Die Grünen machten klare Ansagen, so Woidke, und das käme in der heutigen Zeit gut an. Aber sie müssten auch nicht regieren. "Wenn sie regieren, müssen sie Dinge umsetzen. Ich glaube, das würde die Grünen sehr schnell entzaubern", so der SPD-Politiker.