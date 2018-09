... wird bis zu 1 Meter 60 lang und wiegt im Durchschnitt 50 Kilogramm. Auf der Speisekarte des Raubtieres stehen vor allem große Huftiere wie Hirsche oder Elche, aber auch Wildschweine, Moschusochsen und Rentiere. Um seine Beute zu erwischen, muss der russische Wolf schnell laufen können. Auf kurze Distanzen schafft er Geschwindigkeiten von 55 Kilometern in der Stunde, in Ausnahmefällen sogar von 70 Kilometern in der Stunde. Er ist etwas größer als der auch in Deutschland vorkommende Europäische Grauwolf, trotzdem aber eng mit ihm verwandt.



Weder hier noch in Russland greifen Wölfe Menschen üblicherweise an. In Deutschland ist seit dem Comeback des Wolfes noch kein einziger Fall bekannt. In Russland gab es einzelne Angriffe von tollwütigen Tieren. Gesunde Wölfe ziehen sich bei Begegnungen mit Menschen aber zurück.