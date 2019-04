"Gewaltiger Fortschritt wurde erzielt, und die Nato ist viel stärker. Die Leute zahlen, und ich bin sehr glücklich darüber." US-Präsident Trump

Im ZDF-Mittagsmagazin betont der Vorsitzende der Münchener Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, die Bedeutung der Nato für Deutschland: "Die Nato ist eigentlich, und das sollte bei diesem 70. Jubiläum auch mal gesagt werden, gerade für uns Deutsche eine unglaubliche Erfolgsgeschichte."



Überschattet werden die Feierlichkeiten durch die anhaltende Diskussion über die gerechte Lastenteilung innerhalb der Nato. Wolfagng Ischinger sieht Probleme: "Ich denke, für Deutschland ist es unbefriedigend, das tatsächlich in Allianzkreisen - nicht nur in Washington - Deutschland als ein Hinterherhinker betrachtet wird, der seine Versprechungen nicht so richtig erfüllen kann oder nicht erfüllen will." So hofft er, dass Deutschland seine Versprechen zumindest "in der Richtung" einlösen könne und gemeinsam mit anderen in Richtung Zwei-Prozent-Ziel strebe.