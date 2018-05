Kubicki: Wir haben eine Reihe von Feldern identifiziert, wo wir Übereinstimmung haben. Das ist ja auch nicht verwunderlich. Wir wollen mehr für die Bildung tun, die Digitalisierung vorantreiben. Das sind die unstrittigen Bereiche. Aber Sie haben es ja selbst aufgeführt im Vorspann: Wir haben eine Reihe von sehr strittigen Themen, wo es bisher Null Bewegung gegeben hat. Das hat Jürgen Trittin auch zutreffend festgestellt. Das kann ich auch sagen und wir müssen jetzt bei der Migrationsfrage, bei der Frage Familiennachzug, bei der Frage sichere Herkunftsländer, bei der Frage der Integrationsfähigkeit unserer Systeme – Schule, Wohnungen, Kitas – vorankommen. Wir müssen beim Klima vorankommen, weil es keinen Sinn macht, sich über konkrete Termine verständigen zu wollen, die in zehn, fünfzehn Jahren liegen. Sondern wir müssen die Wege beschreiben, wie wir dort hinkommen. Und da gibt es eine riesen Spannbreite und bisher haben wir uns nur unsere wechselseitigen Erklärungen aus dem Wahlkampf vorgelesen, aber sind noch nicht zu wirklichen Einigungspunkten gekommen. Schauen wir mal. Ich bewundere die Verhandlungstaktik der Bundeskanzlerin. Das kennt sie wahrscheinlich aus Brüssel. Aber es wird diesmal nicht so sein, dass bis zum Schluss nichts passiert und in der letzten Nacht muss dann alles über den Leisten gebrochen werden. Das kann so nicht funktionieren bei vier Parteien. Aber schauen wir mal. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich bin ein Optimist. In Schleswig-Holstein haben wir es geschafft und warum soll das nicht auch auf Bundesebene gehen?