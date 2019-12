Am Samstag in der großen "Ein Herz für Kinder"-Live-TV-Show wird er den Song "2084" singen - das Lied beschreibt, wie die Erde zugrunde gehen wird, wenn Menschen ihre Lebensweise nicht ändern. Der 68-Jährige beschäftigt sich nicht nur mit Klimaschutz, sondern verfolgt auch die Geschehnisse rund um Klimaaktivistin Greta Thunberg: "Natürlich kann so ein junger Mensch politisch nicht alles wissen. Aber allein, dass sie da steht für ihre Generation, finde ich gigantisch."