Insgesamt ist unser Parlament lebendiger geworden. Es findet mehr Aufmerksamkeit und das ist auch unsere Aufgabe. Wolfgang Schäuble

Auf die Frage, ob das Parlament dank der AfD lebendiger geworden sei, antwortete er: "Dank der Tatsache, dass wir sechs Fraktionen sind." Doch auch andere Faktoren hätten zu mehr Lebendigkeit geführt. Etwa die Tatsache, dass die Mehrheit der Großen Koalition nicht mehr ganz so groß sei. Und dass Redebeiträge inzwischen wesentlich kürzer seien. Einen Satz in Richtung AfD sagt Schäuble dann aber doch: Ja, er sei traurig, dass so viele Menschen geglaubt hätten, sie hätten AfD wählen müssen. "Aber ich muss es respektieren", so Schäuble. In der Auseinandersetzung mit der AfD werde dann aber ja "manches auch ein Stück klarer".