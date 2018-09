Wolfsburgs Spieler feiern das 1:1 Quelle: ZDF

Der VfL Wolfsburg ist auch in seinem zweiten Spiel in der neuen Bundesliga-Saison als Sieger vom Platz gegangen. Bei Bayer Leverkusen gewannen die Niedersachsen mit 3:1 (1:1) und übernahmen vorerst die Tabellenspitze. Leverkusen wartet derweil auch nach dem zweiten Spiel auf den ersten Zähler. Auch der SC Freiburg ist nach einem 1:3 (1:0) in Hoffenheim noch punktlos.



Werder Bremen gewann dank eines Treffers in der Nachspielzeit bei Eintracht Frankfurt mit 2:1 (1:0). Jeweils mit 1:1-Unentschieden endeten die Partien zwischen Augsburg und Mönchengladbach sowie Nürnberg und Mainz.