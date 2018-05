53 Jahre später kommen die Gäste erst so richtig in Schwung, als sie bereits 1:3 hinten liegen. In der ersten Stunde treffen die Kieler durch Kingsley Schindler zwar zum 1:1 (34.), zeigen sich insgesamt jedoch etwas zu beeindruckt, wirken auf der für sie so unbekannten Bühne einige Male überfordert. In den letzten 20 Minuten gibt es jedoch ein famoses Offensivspektakel des besten Angriffs der 2. Liga. “Wir haben uns nie aufgegeben, immer wieder gesehen, dass hier doch noch was möglich ist", sagt Ducksch.



Zwischen der 71. und 84. Minute hat Holstein fünf gute bis sehr gute Gelegenheiten - doch im Abschluss ist der Zweitligist noch nicht erstklassig. Mühling, Seydel, Kinsombi, Ducksch und erneut Seydel schießen entweder zu unplaziert oder zu überhastet. "Die letzten 15 Minuten haben wir ein bisschen gezittert", betont Wolfsburgs Maximilian Arnold. Es ist durchaus erstaunlich, wie sehr sich der Bundesligist trotz 3:1-Führung im eigenen Stadion überrennen lässt. Man sei eben nicht umsonst 16. geworden. Da komme dann schon mal Verunsicherung hinzu, so Arnold.