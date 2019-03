Deutschland spielte am Mittwochabend gegen Serbien.

Quelle: Christian Charisius/dpa

Die Polizei in Wolfsburg hat nach mutmaßlich rassistischen Äußerungen von Zuschauern während des Länderspiels gegen Serbien Ermittlungen eingeleitet. Es habe Hinweise unter anderem vom Deutschen Fußball-Bund gegeben, sagte ein Polizeisprecher. "Wir prüfen das jetzt und stimmen die möglichen nächsten Schritte ab."



Zuvor hatte der Journalist Andre Voigt in den sozialen Netzwerken ein Video veröffentlicht, in dem er von verbalen Ausfällen einiger Zuschauer während der Partie berichtete.