Am Montagmorgen ist eine totale Mondfinsternis zu sehen.

Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Am Montagmorgen hatten Mondgucker die Chance auf ein seltenes Spektakel: Der Vollmond sollte während einer totalen Mondfinsternis rötlich schimmern. Meteorologen rechneten in weiten Teilen Deutschlands bei frostigen Temperaturen mit einem überwiegend klaren Himmel.



Das Schauspiel begann gegen 4.34 Uhr, als der Vollmond langsam in den Kernschatten der Erde rückte. Um etwa 5.41 Uhr sollte der Mond vollkommen im Kernschatten verschwunden sein, womit die totale Mondfinsternis begann.