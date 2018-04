Im 50. Stockwerk des Trump Towers in New York hat es gebrannt. Quelle: Craig Ruttle/AP/dpa

Bei einem Brand im Trump Tower in New York ist ein Mann ums Leben gekommen. Das bestätigte die Feuerwehr in Manhattan. Demnach war das Feuer im 50. Stockwerk des Wolkenkratzers an der 5th Avenue ausgebrochen. Bei dem Todesopfer soll es sich um den 67-jährigen Bewohner eines Apartments auf der Etage handeln. Er war zuvor ins Krankenhaus gebracht worden.



Präsident Donald Trump und First Lady Melania halten sich derzeit in Washington auf und sind von dem Brand nicht direkt betroffen.