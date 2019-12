Doch statt gegen die Korruption vorzugehen, pflegt Selenskyj Vetternwirtschaft. Bekannt wurde er als Komiker und Mitbegründer der Produktionsfirma "Studio Kwartal 95". Kaum im Amt holte Selenskyj Freunde aus diesem Unternehmen in hohe Staatsämter. Die Spielfilm-Manager Sergej Schefir, Sergej Trofimow, Jurij Kostjuk und Sergej Siwocho arbeiten nun in der Präsidialadministration und im Nationalen Sicherheitsrat. Selenskyjs Kindheitsfreund und ehemaliger Geschäftspartner Iwan Bakanow wurde Chef des ukrainischen Geheimdienstes SBU, ohne jede Erfahrung auf dem Gebiet.



Roderich Kiesewetter, Obmann der Unionsfraktion im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages, sieht diese Entwicklung kritisch. "So ein Gebaren wäre im Westen unvorstellbar. Wir können uns da wirklich nicht wegducken, wir müssen das mit Sorge betrachten", so Kiesewetter gegenüber Frontal21.