Regisseur Woody Allen. Archivbild

Quelle: Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Namhafte Autoren des Rowohlt-Verlages haben das Hamburger Haus in einem offenen Brief aufgefordert, auf die Veröffentlichung der umstrittenen Memoiren des Hollywood-Regisseurs Woody Allen zu verzichten. Unter den 15 Autoren sind Sascha Lobo, Kathrin Passig, Margarete Stokowski, Giulia Becker, Kirsten Fuchs, Till Raether und Sven Stricker.



Der US-Verlag Hachette hatte nach Protesten die Biografie Allens am Wochenende aus dem Programm genommen. Gegen Allen liegen seit Jahrzehnten Missbrauchsvorwürfe vor.