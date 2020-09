Woody Allen auf einem Filmfestival. Archivbild

Quelle: Tristan Fewings/GETTY IMAGES Pool/epa/dpa

Nach Kritik hat der US-Verlag Hachette Book Group die Veröffentlichung der Erinnerungen von Star-Regisseur Woody Allen abgesagt. Die Entscheidung sei schwierig gewesen, weil der Verlag die Beziehungen zu seinen Autoren sehr ernst nehme und Bücher nicht ohne weiteres streiche, erklärte Hachette.



Das Buch sollte im April unter dem Titel "Apropos of Nothing" herauskommen. Die Kritik daran entzündete sich an jahrzehntealten Vorwürfen, der heute 84-Jährige habe seine Adoptivtochter Dylan Farrow sexuell missbraucht.