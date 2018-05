Von Beginn der Sondierungen war klar, dass CSU und Grüne in der Asyl- und Migrationspolitik am weitesten auseinander liegen. Daran hat sich vier Wochen später nichts geändert. In dem mehr als 60 Seiten umfassenden Entwurf eines Kompromisspapieres, das Grundlage des Koalitionsvertrages sein wird, sind die völlig gegensätzlichen Positionen aufgeführt. Zumindest bei einigen Punkten scheinen die Grünen mittlerweile kompromissbereit. Ausweitung der sicheren Herkunftsstaaten auf die Maghreb-Länder zum Beispiel, die Frage der Sammel-Aufnahme und Abschiebezentren. "Wir sind an unsere Schmerzpunkte gegangen“, sagt Göring-Eckardt am Morgen, ohne in die Details zu gehen. Hauptproblem aber bleibt: der Familiennachzug von Bürgerkriegsflüchtlingen.