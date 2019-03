Das Smartphone kann man verlieren. Es kann gestohlen werden oder kaputt gehen. Umso wichtiger ist es, dass auch Smartphone-Nutzer Fotos, Videos, Kontakte, Chatverläufe und Dokumente per Back-up sichern. Apple bietet für alle iPhone-Besitzer eine einheitliche Lösung an, die die Inhalte des iPhones auf den heimischen PC oder in Apples iCloud speichert. Wie das funktioniert, kann man in der Bedienungsanleitung zum iPhone nachlesen.