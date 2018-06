In vielen Mittelmeer-Anrainerstaaten gibt es kein geregeltes Recycling von Kunststoffmüll. Obwohl der Kunststoffmüll den wertvollen Rohstoff Erdöl enthält, wird er achtlos entsorgt. Von den 27 Millionen Tonnen Plastikabfällen, die in Europa jährlich anfallen, wird nur ein Drittel recycelt. Zwischen 30 und 50 Prozent des gesamten Plastikmülls in Italien, Frankreich und Spanien endet auf Mülldeponien. Nur sechs Prozent des Plastikaufkommens in Europa bestehen derzeit aus recyceltem Plastik.