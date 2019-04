Ein verwaister Junge geht an einer Mauer im afrikanischen Tschad vorbei. Auf ihr sind Zeichnungen, die Granatwerfer mit Raketenantrieb darstellen. In der Region entwickelt sich eine humanitäre Krise: Der Tschadsee war einst einer der größten Seen Afrikas und eine Lebensader für 40 Millionen Menschen. Infolge der ungeplanten Bewässerung, ausgedehnter Dürre, Abholzung und Misswirtschaft der Ressourcen hat sich der See in den letzten 60 Jahren um 90 Prozent verkleinert. Die Wasserknappheit führt zu Konflikten. Von der Not profitiert die dschihadistische Gruppe Boko Haram: Sie nutzt die lokalen Dörfer als Rekrutierungsplatz.