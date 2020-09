Lüthge: Es stellt quasi eine Verbindung her. Um noch mal auf das Baby zurückzukommen – Sie kennen das bestimmt, dieses unwiderstehliche Lächeln von Babys. Sie lachen so ganz frei, ganz klar mit ihrem zahnlosen Grinsen einen an.



Das kommt daher, weil Babys nur diese eine Kommunikationsmöglichkeit haben. Sie können weder sprechen, noch sich richtig gut allein bewegen. Es wird versucht, durch dieses Lächeln den Erwachsenen festzuhalten. Indem das Baby das intuitiv macht, schafft es vielleicht, dass der Erwachsene länger bei ihm bleibt oder positives Verhalten unterstützt.