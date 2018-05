Majed ist eines von circa 212.000 schulpflichtigen Flüchtlingskindern, die im Zeitraum von 2015 bis Mitte 2017 in Deutschland angekommen sind. Fast überall in der Republik stehen Schulen vor der Aufgabe, Kinder aus Kriegs- und Konfliktregionen ins deutsche Bildungssystem und in die Gesellschaft zu integrieren.