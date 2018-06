Dass das Dublin-System unpraktikabel ist und überarbeitet werden muss, darüber wird seit 2015 in der EU diskutiert. Bislang ohne Ergebnis. Gegen alle Vorschläge, die auf eine Verteilung von Flüchtlingen hinauslaufen, sperren sich Länder wie Ungarn, Polen, Tschechien, die Slowakei - und seit die FPÖ an der Regierung in Wien ist auch Österreich. Allerdings ist man nach jahrelangen Hin und Her noch nie so nah an einer Lösung: Nach einem Vorschlag Bulgariens könnte ein Land, wo viele Flüchtlinge ankommen, zuerst finanzielle und logistische Hilfe bekommen. Erst in einem zweiten Schritt müssten andere Länder Asylsuchende aufnehmen. Auch dagegen sind Ungarn und Co. Kompromiss könnte sein, dass das Erstankunftsland mindestens zehn Jahre für den Asylsuchenden zuständig sein soll.