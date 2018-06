Die Länder der Europäischen Union hatten sich schon 1993 darauf verständigt, dass jeder in einem EU-Land ankommende Asylbewerber registriert werden muss. Seine Fingerabdrücke werden zentral in der Eurodac-Datei gespeichert. In dem Land, wo die Geflüchteten zuerst das Gebiet der EU betreten, soll das Asylverfahren durchgeführt werden. Auch die eventuelle Klage soll dort verhandelt werden und die mögliche Abschiebung von dort geschehen. Damit sollte verhindert werden, dass mehrere Verfahren in verschiedenen Ländern angestrengt werden und möglicherweise das eine vom anderen nichts weiß. Seit 2015, als die Zahl der Flüchtlinge stark stieg, wurde diese sogenannte Dublin-Verordnung nicht mehr streng verfolgt.



Denn das hätte die Länder an den Außengrenzen, vor allem Italien und Griechenland, völlig überfordert. Wer dort angekommen war, registriert wurde und etwa über die Balkanroute nach Deutschland kam, wurde in der Regel von den deutschen Behörden nicht zurückgeschickt. Auch nicht nach Rumänien und Bulgarien, weil die Zustände für Geflüchtete dort so schlecht waren, dass ein rechtsstaatliches Asylverfahren kaum garantiert werden konnte. Mittlerweile ist die Balkanroute dicht, es gibt den EU-Türkei-Deal. Die Zahl der in Deutschland ankommenden Flüchtlinge ist zurückgegangen. Von den 200.0000 Asylbewerbern im vergangenen Jahr waren nach Angaben der Bundesregierung 64.000 sogenannter Dublin-Fälle.



Trotz der Übernahmegesuche an andere EU-Staaten mussten nur 7.100 tatsächlich das Land verlassen. Gleichzeitig kamen 8.700 aus anderen Ländern nach Deutschland, weil zum Beispiel die Zusammenführung von Familien Vorrang hat. Klappt ein Übernahmegesuch nach sechs Monaten nicht, bleibt das Verfahren in Deutschland. Zurückweisungen direkt an den Grenzen gibt es auch heute schon: 7.009 Personen wurden nch Angaben des Bundesinnenministeriums an der deutsch-österreichischen Grenze die Einreise verweigert. Mehr als 2.000 Menschen kamen dieses Jahr dort nicht weiter.

Bildquelle: dpa