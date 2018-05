Und selbst der Rat, in Notzeiten sparsamer zu leben, um besser über die Runden zu kommen, greift bei der Mehrheit der Haushalte nicht. Tiefensee hat berechnet, was passieren würde, wenn in allen Haushalten 1.110 Euro pro Kopf und Monat ausgegeben würden. "Dann ändert sich für 60 Prozent der Haushalte nichts", sagt die Forscherin, "weil ihre realen Ausgaben heute schon nahe an oder sogar deutlich unter diesem Niveau liegen". Reiche Haushalte dagegen könnten von ihrem Vermögen noch viel länger zehren als im Verteilungsbericht berechnet. Was auch zeigt, dass sie heute schon mehr als 1.110 Euro pro Person und Monat ausgeben und trotzdem viel länger ohne laufende Einnahmen leben können als die Besitzlosen.