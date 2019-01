Angelique Kerber nach ihrem Sieg gegen Ashleigh Barty

Quelle: ZDF

Angelique Kerber hat beim WTA-Turnier in Sydney ihre Mission Titelverteidigung erfolgreich begonnen. Die an Nummer zwei gesetzte Kielerin gewann im Achtelfinale gegen die Italienerin Camila Giorgi mit 7:6 (7:3), 6:2. In Runde eins hatte Kerber ein Freilos. Im Viertelfinale trifft Angelique Kerber auf die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova (Tschechien/Nr. 5), die das Turnier in Sydney 2015 gewonnen hatte, oder Hsieh Su-Wei (Taiwan).



Vor Kerbers Spiel war Tatjana Maria in der ersten Runde an der Australierin Priscilla Hon mit 5:7, 3:6 gescheitert.