Carolin Klöckner (l.) ist Weinkönigin, Julia Klöckner gratuliert. Quelle: Andreas Arnold/dpa

Carolin Klöckner vom Anbaugebiet Württemberg ist die 70. Deutsche Weinkönigin. Die 23-Jährige setzte sich im pfälzischen Neustadt an der Weinstraße gegen fünf weitere Bewerberinnen durch.



Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) hatte die Wahl mit einer Rede eröffnet. "Heute sind einige Kandidatinnen dabei, die sind in dem Jahr geboren, in dem ich Weinkönigin wurde - da fühle ich mich ein bisschen als Queen Mum", sagte Klöckner, die vor gut 20 Jahren selbst die Krone trug.