Ortsschild Würzburg. Archivbild

Quelle: Daniel Karmann/dpa

Im Fall um sexuellen Missbrauch behinderter Kinder durch einen Logopäden in Kindertagesstätten hat das Landgericht Würzburg die Anklage unverändert zur Hauptverhandlung zugelassen. Der Prozess gegen den 37-jährigen Oliver H. beginne am 5. März, so das Gericht.



Der Angeklagte soll in 66 Fällen von 2012 bis 2019 insgesamt sieben behinderte Jungen im Alter von bis zu sechs Jahren auf unterschiedliche Art und Weise missbraucht haben. Ihm drohen bis zu 15 Jahre Haft und Sicherheitsverwahrung.