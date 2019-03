Eine gelbe Fahne flattert in der Frühlingssonne. An einem Partyzelt hängt ein handgemaltes Schild: "Fouquet’s", der Name des Luxusrestaurants, das bei gewalttätigen Protesten in Paris kürzlich in Flammen aufgegangen ist. Einige Männer und Frauen in gelben Westen stehen vor dem Zelt zusammen, diskutieren, lachen, trinken Kaffee aus der Thermoskanne.