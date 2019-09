Denn wir sind ein Land der Sparer. Für Kinder gab es Ballons und Geschenke, wenn sie früher ihre Spardosen am Weltspartag zur Bank brachten. Da sind sie schon lange nicht mehr willkommen. Inzwischen kosten Konten. Auch hier wird noch stärker gelten als bisher: Wer ein Konto führt und dort Geld hortet, muss zahlen. Manche Kasse hat den Straf-Zins schon weitergereicht. Der Nationalcharakter-Zug, sparsam zu sein, ist – jedenfalls was das Geld angeht - nicht mehr gefragt.



So wird die schwarze Null nur noch schwer zu begründen sein. Mario Draghi hat mit seiner Entscheidung heute tief in unsere Wirtschaftsordnung eingegriffen. Um der abflauenden Konjunktur Wind zu geben. Doch eine ganze Generation von Sparern wird ihr ausgetüfteltes Altersmodell nicht halten können. Auch Rentenkassen wissen nicht, wie sie das Geld noch anlegen sollen, damit für die kommende Generation die Renten reichen. So gesehen ist Draghis Geldpolitik zweifellos von historischer Dimension.