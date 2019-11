Zwei Jahre später ruderte Kennedy zurück und konnte die Herzen der Deutschen wieder für sich gewinnen. Auf seiner Deutschlandreise 1963 plante Kennedy noch im Flugzeug nach Berlin seine Rede, die er vor dem Schöneberger Rathaus halten würde. Auf einem Zettel notierte Kennedy sich die Worte, die in die Geschichte eingehen würden: "Ich bin ein Berliner." Als er den Satz in Berlin vorlas, brach die Menge in Jubel aus. Die Kritik an seiner Deutschlandpolitik und die Angst, von den Amerikanern vergessen zu werden, war wie weggeblasen. In Kennedy hatte man den Helden in der Berlin-Krise gefunden.