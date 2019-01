Sie sind enttäuscht und, ehrlich gesagt, auch etwas frustriert. Sportolari über AmCham-Mitglieder

Die AmCham-Mitglieder seien nicht zum ersten Mal mit solchen Schwierigkeiten konfrontiert, sagt Sportolari. "Aber dass die Grundvoraussetzungen des eigentlich so starken transatlantischen Verhältnisses in Frage gestellt werden, das macht sie ratlos, sie sind enttäuscht und, ehrlich gesagt, auch etwas frustriert."



Die Handelskammer versucht da zu vermitteln. In vielen Punkten stimmten die amerikanischen Unternehmen in Deutschland der US-Regierung zu, wenn diese weitere Handelsverträge verhandeln, die Nafta modernisieren und im Verhältnis mit China strittige Punkte klären wolle. Die Art und Weise, mit der vor allem Trump und der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, dies durchsetzen wolle - "mit der sind wir", so Sportolari, "nicht sehr glücklich".