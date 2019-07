Schwimm-Wm Freiwasser in Gwangju

Die beiden deutschen Freiwasserschwimmerinnen Finnia Wunram und Leonie Beck haben sich bei der Schwimm-WM in Korea ihre Olympia-Tickets gesichert. Wunram belegte über zehn Kilometer den achten Platz, Beck schlug als Neunte an. Die ersten zehn Schwimmerinnen des Rennens qualifizierten sich für die Sommerspiele in Tokio.



Im ruhigen Wasser des Hafenbeckens des Weltausstellungsgeländes von 2012 blieb die Spitzengruppe bis zum Ziel zusammen. Im spannenden Schlussspurt gewann nach 1:54:47,2 Stunden die Chinesin Xin Xin vor Haley Anderson (USA) und Rachele Bruni (Italien). Wunram lag 3,5 Sekunden hinter der Siegerin, Beck 3,8 Sekunden. Becks Vorsprung auf Rang 11 betrug gerade einmal 0,2 Sekunden.