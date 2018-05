Goodall (l) verabschiedet sich am Flughafen von seinem Enkel. Quelle: Sophie Moore/AAP/dpa

Der lebensmüde australische Botaniker David Goodall (104) wird von zwei Ärzten auf seine Urteilsfähigkeit untersucht, bevor er in der Schweiz eine Freitodbegleitung erhalten kann. Das sagte Erika Preisig, Ärztin und Gründerin des Vereins Lifecircle.



Goodall war von Australien nach Frankreich zu Verwandten geflogen und will kommende Woche in der Nähe von Basel sein Leben beenden. Weil er diese Entscheidung in Fernsehinterviews vertritt, hat der Fall weltweit Aufmerksamkeit erregt.