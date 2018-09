Gedenkstätte der Sozialisten in Berlin (Archiv). Quelle: Soeren Stache/dpa

Erich und Margot Honecker sollen nach dem Wunsch ihres Enkels Roberto Yanez Betancourt (44) in Berlin auf dem Friedhof der Sozialisten beigesetzt werden. In seinem neuen Buch "Ich war der letzte Bürger der DDR" enthüllt er ein Familiengeheimnis, wie Berliner Zeitungen berichten. Die Urnen seiner Großeltern seien bisher gar nicht begraben.



Erich Honecker starb 1994 in Chile. Margot Honecker lebte dort bis zu ihrem Tod 2016 bei ihrer Tochter Sonja, die mit einem Chilenen verheiratet war.