Pult mit dem SPD-Logo. Quelle: Arne Dedert/dpa

Führende Sozialdemokraten erwarten eine harte Diskussion in ihrer Partei um den Verbleib in der Großen Koalition. Nach Informationen aus dem ZDF-Hauptstadtstudio sind viele SPD-Politiker in Berlin der Meinung, so könne es nicht weiter gehen.



Die Partei müsse ihr Profil schärfen, aber, so hieß es mehrheitlich, innerhalb der Koalition. Ein Verlassen sei nicht sinnvoll. Der Umgang in der GroKo müsse sich aber ändern. Einzelne Sozialdemokraten erwarten auch eine Diskussion um die Parteiführung.