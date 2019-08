Riexinger setzt auf Rot-Rot-Grün in Brandenburg. Archivbild

Quelle: Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa

Linke-Parteichef Bernd Riexinger setzt bei der Landtagswahl in Brandenburg am Sonntag auf eine Mehrheit von SPD, Grünen und Linken. "Natürlich würde ich mir wünschen, dass es für eine rot-rot-grüne Mehrheit reicht", sagte Riexinger am Rande des Wahlkampfauftaktes der Thüringer Linken in Gera.



Nach jüngsten Umfragen kommt die Linke in Brandenburg auf 14 bis 15 Prozent, bei der Landtagswahl 2014 erreichte sie 18,6 Prozent. Bisher regiert die Linke als Juniorpartner zusammen mit der SPD.