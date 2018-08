Lufthansa und Eurowings haben aber offenbar inzwischen gemerkt, dass die Air-Berlin-Beschäftigten, die zum größten Teil noch alte, gut dotierte LTU-Verträge haben, nicht zum Spottpreis zu haben sind. Deshalb suchen die Airlines jetzt in Osteuropa nach Arbeitskräften. Diese Woche fanden Flugbegleiter-Castings in Rumänien, Bulgarien, Slowenien und in der Slowakei statt - "mit und ohne Erfahrung", wie es in der Ausschreibung hieß. Ein Video aus Bukarest vom Montag, das dem ZDF vorliegt, zeigt gerade mal ein Dutzend Bewerber in einer Hotellobby beim Ausfüllen von Bewerbungsformularen.